Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет участвовать в выборах на пост главы правящей Консервативной партии и главы правительства, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление политика.

По данным издания, Джонсон получил поддержку только 59 депутатов-консерваторов, но для продолжения гонки ему было необходимо заручиться поддержкой 100 человек. Сам бывший премьер заявил, что «преодолел очень высокий барьер в 102 кандидатуры», но пришел к выводу, что «это просто неподходящее время».