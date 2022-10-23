Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони в качестве своей первой зарубежной поездки отправится в Брюссель, где проведет встречу с руководством Европейской Комиссии (ЕК) и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

В поездке итальянского лидера будет сопровождать бывший посол в Израиле, постоянный представитель республики при НАТО Франческо Мария Тало. Задача Тало сгладить противоречия между Мелони и Брюсселем из-за мягкого подхода ее союзников к России.

Также премьер в подтверждении приверженности североатлантической оси намерена посетить Вашингтон, а в ноябре провести неформальную встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20.