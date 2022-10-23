Австрийский миллиардер Дитрих Матешиц умер в возрасте 78 лет. Он был основателем компании по производству напитков Red Bull, команд «Формулы-1» Red Bull и Alpha Tauri и владельцем нескольких футбольных клубов.

О смерти сообщается в воскресенье на сайте «Формулы-1». По информации СМИ, господин Матешиц последнее время не появлялся на публике из-за тяжелой болезни. Несколько недель назад его состояние ухудшилось.

Дитрих Матешиц и таиландский бизнесмен Чалео Йювидья (умер в 2012 году) основали компанию по производству напитков Red Bull GmbH в 1984 году. В 2004 году австрийский бизнесмен купил команду «Формулы-1» Jaguar и переименовал ее в Red Bull. В 2010–2013 годах она выигрывала Кубок конструкторов, в эти же годы немец Себастьян Феттель выигрывал личные зачеты чемпионата мира, в 2021 и 2022 годах чемпионом становился другой гонщик Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен. Кроме того, Матешиц в 2006 году основал Toro Rosso, которая позже была переименована в Alpha Tauri.

Forbes оценивает состояние австрийского бизнесмена в $20,2 млрд. Он занимает 51 место в списке богатейших людей планеты.