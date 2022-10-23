Авторитетный инсайдер Ice Universe заявил, что нижняя рамка экрана Xiaomi 13 будет меньше, чем у всех других смартфонов. Об этом сообщает портал MyDrivers.

По словам инсайдера, флагманский смартфон Xiaomi 13 побьет рекорд по толщине нижней рамки, которую пользователи также называют «подбородком». Будут ли рамки всего экрана симметричны, Ice Universe не сообщает.

Предполагается, что Xiaomi 13 получит OLED-дисплей с диагональю 6,36 дюйма и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.

Согласно ранним утечкам, смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro получат флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen2 и станут первыми устройствами китайской компании, которые будут работать на Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Презентация новинок, по слухам, состоится до конца 2022 года.