Иран и Турция достигли ряда новых соглашений в сфере экспорта газа.

Об этом сообщил представитель Национальной газовой компании Ирана Мохаммад Реза Джолайи.

«Национальная газовая компания провела встречу с представителями турецкой компании Botas, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, — цитирует его агентство. — В соответствии с этими соглашениями различные мероприятия, связанные с экспортом иранского газа в Турцию, будут осуществляться в течение следующих шести месяцев при координации сторон».

Джолайи также подчеркнул, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно текущего уровня мощностей экспорта иранского газа и расширения других форм сотрудничества между странами. «Иранская газовая промышленность развивается в ускоренном темпе. Дальнейшее увеличение поставок иранского газа станет возможным за счет развития существующих производственных мощностей», — добавил он.

Иран поставляет в Турцию в среднем 10 млрд куб. м газа в год по газопроводу Тенгиз — Анкара. Согласно последним данным, доля иранского газа в энергетическом балансе Турции в 2021 году составила порядка 16%.