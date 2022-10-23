Объявившая об отставке премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 22 октября устроила вечеринку по случаю своей отставки в загородной резиденции Чекерс под Лондоном, следующая вечеринка запланирована на воскресенье, 23 октября, сообщает газета The Sunday Times.

В материале говорится, что в субботу Трасс проводила мероприятие, на котором благодарила министров возглавляемого ей правительства. Воскресная вечеринка пройдет в кругу ближайших соратников и их партнеров.

Издание отмечает, что схожим образом поступал и другой бывший премьер страны — Борис Джонсон.