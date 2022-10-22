«Если Армения выполнит свои обязательства в соответствии с подписанными с Азербайджаном соглашениями, она станет одним из важных акторов в регионе». Данное мнение сегодня озвучил руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что на создание необходимой инфраструктуры для реализации транспортного коридора Восток-Запад, проходящего через Каспийский регион, вложены огромные инвестиции.

«В проекте участвуют страны Центральной Азии, Турция, Азербайджан и Грузия. Если Армения выполнит соглашения, подписанные с Азербайджаном, она может участвовать в этом проекте», — скзал министр.

Чавушоглу также сказал, что на протяжении многих лет Армения изолировала себя, оккупировав территории Азербайджана.

«После освобождения Карабаха от оккупации появилась возможность для мира. Армения должна оценить это», — отметил министр.