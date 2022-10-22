В Декларацию Организации исламского сотрудничества (ОИC) включен пункт о разрушении азербайджанских памятников в Армении.

22 октября в Стамбуле, Турция, прошла 12-я встреча министров информации государств-членов ОИС. На встрече, в которой приняли участие уполномоченные министры и представители из 57 стран, также участвовала делегация из Азербайджана, пишет «Тренд».

По итогам встречи были приняты Стамбульская декларация и соответствующая резолюция. Азербайджан внес в эти документы следующие пункты:

— призываем Информационный отдел Генерального секретариата ОИС организовать поездки журналистов в государства-члены, столкнувшиеся с серьезными проблемами, такими как проблема мин, военная агрессия и уничтожение исламского культурного наследия в результате конфликтов.

— в связи с агрессией Армении против Азербайджана призываем к более широкому распространению этой информации в средствах массовой информации и социальных сетях с целью предотвращения подобных случаев преднамеренного разрушения и оскорбления памятников истории и культуры, связанных с исламской религией.

— призываем медиа-организации государств-членов повышать осведомленность об актах преднамеренного уничтожения и осквернения исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах, особенно в районах, где местные мусульманские общины подвергаются этнической чистке.

В последнем пункте отмечается преднамеренное уничтожение следов культурных и религиозных памятников, исторически принадлежавших азербайджанскому народу, на территории Армении.