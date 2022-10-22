Администрация Соединенных Штатов ожидает, что новое правительство Италии во главе с премьером Джорджей Мелони будет продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

«Я поздравляю Джорджу Мелони со вступлением в должность премьер-министра Италии. Италия — жизненно важный союзник США по НАТО и близкий партнер, в то время как наши страны вместе решают общие глобальные проблемы.

В качестве лидеров в Группе семи я надеюсь на продолжение поддержки Украины, привлечение России к ответственности за ее агрессию, обеспечение соблюдения прав человека и демократических ценностей, а также устойчивого экономического роста», — отметил глава государства.