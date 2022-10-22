В Турции начались компьютерные командно-штабные учения “Eternity-2022” с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и братской страны. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
В Турции начались компьютерные командно-штабные учения “Eternity-2022” с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и братской страны. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий