Уничтожено 18 крылатых российских ракет, которые были выпущены по украинским городам во время обстрелов с 7 до 11 утра в субботу, 22 октября. Об этом идет речь в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

В 07:00 оккупанты совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы были объекты критической инфраструктуры в различных областях страны.

«Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555)», – сообщили в Воздушных силах.