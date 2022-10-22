В Екатеринбурге сотрудники Центра «Э» задержали 34-летнего Дениса Е., облившего краской три автомобиля, на которых была наклеена буква Z. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что на молодого человека составили три протокола за дискредитацию Вооруженных Сил России (ст. 20.3.3. КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тыс. руб. по каждому делу. Свою вину в содеянном Денис Е. полностью признал. При этом, он согласился возместить ущерб всем владельцам автомобилей, которые он облил краской.

О том, что в Екатеринбурге неизвестный обливает машины с литерами Z краской стало известно в начале октября. Так, один из эпизодов произошел на улице Восстания, 50. Кто-то облил красной краской микроавтобус Toyota Alphard. У машины было залито лобовое стекло, капот, щетки стеклоочистителя, жабо, резиновые уплотнители, задняя дверь, фонари, бампер.

Буквы Z и V стали символами российской «спецоперации» в Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, литера Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».