Директор энергетического управления Палестинской автономии Дафар Мильхам заявил в пятницу, 21 октября, о подписании Рамаллой соглашения с Египтом о разработке газового месторождения «Марин» у берегов сектора Газы в Средиземном море, сообщают израильские СМИ.

По словам Мильхама, договор был подписан еще 4 октября без какого-либо участия Израиля.

Соглашение предусматривает разработку месторождения египетской компанией с поставкой добытого газа в Эль-Ариш, тогда как Палестинская автономия будет только получать долю от доходов. При этом Мильхам подчеркнул, что организация ХАМАС, контролирующая сектор Газы, не имеет никаких прав на доходы от газа.

Месторождение «Марин», расположенное в 30 километрах к западу от сектора Газы, было обнаружено в 2000 году компанией British Gas. Запасы газа в нем оцениваются в 28 миллиардов кубометров. Стоимость разработки оценивается в 1,2 миллиарда долларов.