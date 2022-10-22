Президент США Джо Байден заявил, что у него есть намерение принять участие в борьбе за пост главы государства на выборах в 2024 году, но окончательного решения на этот счет он пока не принял, сообщает ТАСС.

«Я не принял официального решения, но это мое намерение. Мое намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение», — сказал американский лидер в интервью телеканалу MSNBC, вышедшем в эфир вечером 21 октября.

«Моя супруга считает, что мы делаем что-то очень важное и я не должен от этого отказываться», — добавил Байден в ответ на уточняющий вопрос о том, как относится к его потенциальному участию в следующих выборах первая леди США Джилл Байден.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.