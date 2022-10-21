Швеция направила Турции письмо с описанием действий, предпринятых для одобрения членства в НАТО, среди которых было заверение в том, что Стокгольм оперативно изучит запросы Анкары о выдаче подозреваемых в терроризме.

«Конкретные действия были предприняты по всем основным элементам трехстороннего соглашения, — приводит Reuters выдержку из документа. — Швеция обязуется решить ожидающие рассмотрения запросы об экстрадиции подозреваемых в терроризме оперативно и тщательно». В письме также говорится, что шведские службы безопасности «активизировали свою работу против Рабочей партии Курдистана».