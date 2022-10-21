Отказ от сотрудничества с Азербайджаном и предпочтение отправки в одностороннем порядке этой миссии «по оценке потребностей» с заранее определенными целями и результатами, вместо того, чтобы добиться установления мира, внести вклад в создание доверия в регионе, даст обратный эффект.

Об этом говорится в заявлении, распространенном от имени представительства Азербайджана в ОБСЕ в ходе обсуждения бюджета организации на 2023 год в Постоянном совете ОБСЕ.

«Интересно, что такой односторонний визит был объявлен после последней встречи на высшем уровне, состоявшейся 6 октября в Праге, где лидеры Армении и Азербайджана подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года. Азербайджан не возразил против гражданской миссии ЕС на территории Армении вдоль границы между Арменией и Азербайджаном в качестве дополнительной меры по укреплению доверия. То, что мы наблюдаем сейчас, выходит за рамки соглашений, достигнутых в Праге. ОБСЕ является общим активом всех 57 государств-участников. Мы будем выступать против вопиющего нарушения и пренебрежения документами и решениями ОБСЕ и выступим против любых попыток подорвать дух сотрудничества, оставшийся внутри этой организации. Этот односторонний шаг вызывает вопросы о таких программах, которые поддерживают достижение этих целей, представленных в проекте совместного бюджетного предложения на 2023 год. До тех пор, пока текущая ситуация не будет исправлена и не будет восстановлено соответствие документам и решениям ОБСЕ, представительство Азербайджана не будет рассматривать проект бюджета на следующий год, включая графики работы почты и требуемые затраты ресурсов. Представительство Азербайджана оставляет за собой право в случае необходимости вернуться к этому вопросу», — говорится в заявлении.