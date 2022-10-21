Почему Иран ведет военные учения у границ Азербайджана, когда мог бы проводить их на побережье Индийского океана или в других районах? К чему этот артистизм? Значит ли это, что они хотят форсировать реку Араз на танках? Зачем? Ведь Араз можно пересечь и на велосипеде. Об этом сегодня заявил депутат Сиявуш Новрузов во время выступления в Милли Меджлисе, сообщает Minval.az.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях образцовым шагом является не размещение военных баз, а строительство аэропортов и жилых массивов.

«Зачем Ирану проводить военные учения на берегу Араза? Почему 30 лет эти тренинги не проводились? Кому угрожает Иран? Почему Иран не предпринял никаких действий, когда оскорбляли исламские ценности Азербайджана в течение 30 лет? Если они используют имя имама Махди, то когда он явится, то для восстановления справедливость он должен начать с Ирана», — заявил депутат.

В свою очередь коллега Новрузова — Рази Нуруллаев отметил, что вторая посадка самолета Ильхама Алиева и Эрдогана в Карабахе – это ответ странам, которые пытаются форсировать Араз танками и угрожают нам пальцем.

Он подчеркнул, что Зангиланский аэропорт является начальным этапом открытия Зангезурского коридора: «Этот аэропорт ставит страны, сопротивляющиеся коридору, в безвыходное положение. Вот она реальность.

«Зангезурский коридор отвечает интересам каждого. Помнится, как радикальные силы внутри и предатели снаружи хотели помешать строительству аэропортов в Карабахе. Пусть теперь они увидят реальность и принесут извинения азербайджанскому народу за свои действия», — сказал Нуруллаев.

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