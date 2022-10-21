Дипломатическое и политическое давление на Азербайджан вступило в решающую стадию. В то же время прибытие президента Турции Эрдогана непосредственно в Зангилан, Джебраил, встреча с Ильхамом Алиевым по высочайшему протоколу на освобожденных землях нанесли удар по международным атакам на нашу страну. Об этом в ходе выступления в Милли Меджлисе заявил депутат Захид Орудж, сообщает Minval.az.

Он отметил, что, утверждение Европарламента, ПАСЕ и МИД десятков государств о том, что «Азербайджан захватил территорию Армении», кампании, проводимые глобальными СМИ, прибытие в Армению 40 представителей Европейского Союза и размещение разведывательной миссии ОБСЕ в Ереване, а также военные учения, начатые Ираном 18 октября на приграничной территории, готовят почву для вооруженных столкновений в регионе в целом: “Цель Запада-открыть второй фронт против России, чтобы вывести из Агдама российско-турецкий военный центр и разместить силы НАТО на границе. Однако Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев подписал Шушинскую декларацию не против Армении, а против государств, представляющих угрозу для нашей страны и Турции. Нынешний гражданский контингент Запада прибыл в регион из-за неверной политики Ирана. Государство, которое за последние 30 лет ни разу не проводило военных учений в этом районе, демонстрируя поддержку Армении, должно было знать, что однажды пред ним предстанут эмиссары НАТО”.

По словам депутата, армянская пресса пишет, что на военных учениях иранские разведчики имитировали захват Баку: “Тогда как мишенью этих подготовок должен быть не Баку по ту сторону Араза, а миллионы восставших против хиджаба и режима граждан. Иранская армия пытается захватить Иреван, чтобы избежать угрозы открытия не Зангезурского коридора, а ”Аразского коридора». У нас с Ираном установлены межгосударственные границы, но если кто-то захочет новую границу с Ираном, как и с Арменией, он повернет историю вспять. Сосредоточив свои войска на границе, открыв линию фронта, Армения превратит Кавказ в Украину и Сирию».

«Таким образом, события происходят ровно по тому же сценарию, что и сто лет назад. История повторяется. Армянские правители, которые еще столетие назад отвернулись от Османской империи, сначала нашли убежище у русского царя. Позже они забыли о доброте и помощи Российской империи, потерпевшей поражение в Первой мировой войне, и попросили Вудро Вильсона о покровительстве, арбитражном решении и армии. Тогда, как и сейчас, на помощь пришел американский генерал Харборд, но территорию и государство Армении дали большевики. Поэтому Пашинян идет по пути экс-премьер-министра Армянской Республики Амазаспа Оганджаняна. Не ожидая участи России в нынешней войне, он покидает военный блок, который его защищал и на протяжении 30 лет осуждал соглашение Ленина-Ататюрка. Он полагается на тех, кто говорит: “Убери 5 тысяч русских солдат, мы направим армию”», — заявил депутат.

Однако, по его словам, лучшую безопасность для Армении могут обеспечить Азербайджан и Турция. Если они пойдут на авантюру и не подпишут мирный договор, Армения сама станет коридором.

«Мы призываем Иран, Россию, Америку, Израиль и все государства прийти на освобожденные территории, и, как лидера Турции, подписать мирный договор с Ильхамом Алиевым”, — сказал Захид Орудж.

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