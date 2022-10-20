Лиз Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Трасс также заявила, что Британия долго была в заложниках «низкого экономического роста». Она добавила, что партия избрала ее для того, чтобы изменить это.

Ее правительство, по словам Трасс, взяло путь «на растущую экономику с низкими налогами, чтобы воспользоваться преимуществами брексита».

«Я признаю, что в сложившейся ситуации, я не смогла оправдать мандат доверия, благодаря которому я была избрана Консервативной партией».

Премьер-министр рассказала, что оповестила короля Карла III о своем уходе в отставку. Она добавила, что новый лидер будет выбран до конца следующей недели:

«Это позволит правительству продолжить выполнять финансовые обязательства, обеспечивать финансовую стабильность страны и ее национальную безопасность».