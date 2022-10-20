В министерства иностранных дел Азербайджана произведено назначение на должность руководителя пресс-службы.
Им стал Айхан Эльхан оглу Гаджизаде, сообщает МИД.
Он сменил на этой должности Лейлу Абдуллаеву, которая была назначена послом во Франции.
В министерства иностранных дел Азербайджана произведено назначение на должность руководителя пресс-службы.
Им стал Айхан Эльхан оглу Гаджизаде, сообщает МИД.
Он сменил на этой должности Лейлу Абдуллаеву, которая была назначена послом во Франции.
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