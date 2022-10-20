В министерства иностранных дел Азербайджана произведено назначение на должность руководителя пресс-службы.

Им стал Айхан Эльхан оглу Гаджизаде, сообщает МИД.

Он сменил на этой должности Лейлу Абдуллаеву, которая была назначена послом во Франции.