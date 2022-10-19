Фотограф президента Франции Эмманюэля Макрона опубликовала новое фото шефа в своем Instagram.
На снимке Макрон спускается по лестнице, над которой висит портрет его предшественника на посту — президента Франции в 1959-1969 гг — Шарля де Голля.
Фотограф президента Франции Эмманюэля Макрона опубликовала новое фото шефа в своем Instagram.
На снимке Макрон спускается по лестнице, над которой висит портрет его предшественника на посту — президента Франции в 1959-1969 гг — Шарля де Голля.
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