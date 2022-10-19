Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не планирует уходить в отставку. Об этом заявил представитель британского премьера, передает Reuters.

Сама Трасс ранее заявила, что она «борец», а не «трус». Трасс пытается заручиться поддержкой внутри Консервативной партии после того, как она была вынуждена отказаться от обширного плана по снижению налогов, что побудило некоторых консервативных законодателей призвать к ее отставке всего через несколько недель после того, как она вступила в должность.

Она призналась, что ее радикальные экономические планы зашли «слишком далеко и слишком быстро».

Опросы общественного мнения показывают, что консерваторы отстают от основной оппозиционной Лейбористской партии примерно на 30 пунктов, а собственные рейтинги Трасс катастрофичны.

«Я очень ясно дала понять, что мне жаль, и я сделала ошибки», — сказала Трасс, отвечая на вопросы в парламенте. «Я готова принимать трудные решения».

Спекуляции о будущем премьер-министра продолжают расти, и СМИ сообщают, что мятежные консерваторы взвешивают, кто должен заменить ее.

«Я думаю, что ее позиция становится все более несостоятельной», — заявил ранее на радио Times депутат от консерваторов Стив Дабл. «Мы видели полный разворот почти всего, за что она выступала в своей предвыборной кампании. Я думаю, что многие из нас задаются вопросом, во что именно Лиз Трасс сейчас верит и за что выступает?»