Завтра, 20 октября 2022 года, по всей Украине вводятся ограничения на электроснабжение. Если население не минимизирует потребление, то возможны веерные отключения.

Об этом говорится в сообщении замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

«Завтра 20.10.2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно», — отметил он.

По его словам, с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

«Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своем фронте!», — добавил Тимошенко.