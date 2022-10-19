В Белгороде горит подстанция. Вместе с тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе частично пропал свет. Однако причиной он указал «отключение трансформатора из-за перенапряжения».

«В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции Южная из-за перенапряжения. Без света остаются пока две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение потребуется полтора час», — отметил Гладков.