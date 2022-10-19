Москва не планирует закрывать диппредставительства в западных странах, равно как и увеличивать число сотрудников в них, заявил заместитель главы российского МИДа Евгений Иваанов, передает «РИА Новости».

«У нас и так сейчас минимальное везде количество, а в ряде стран европейских уже никакого количества не осталось, кроме посла. Поэтому там уже некуда уменьшать количество, только если вообще закрывать», — добавил он.

В то же время Россия планирует открывать новые генеральные консульства в ряде государств, в том числе в странах Азии, Африки и СНГ. «Есть идеи по открытию новых генконсульств в странах, где большое количество наших туристов находится постоянно или где проживают люди», — сказал Иванов.