На пленарном заседании Верховной Рады нардепы признали Ичкерию временно оккупированной Россией и осудили геноцид чеченского народа.

«Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждение совершения геноцида чеченского народа», —

За соответствующее постановление 8132 проголосовали — 287 нардепов.

Таким образом Украина не признает оккупации Россией территории Ичкерии и считает существующий режим на этой территории оккупационным.

Украина также призывает государства-члены ООН и международные организации расследовать российские преступления в Ичкерии и привлечь виновных к ответственности и признать страну оккупированной Россией.