Немецкие следователи пришли к заключению. что причиной аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала диверсия, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом дела.

В материале отмечается, что следователи в настоящее время не сделали заключений касательно того, кто именно мог устроить эти диверсии, но, по словам источников, под подозрением находится Россия.

14 октября представитель МВД Германии заявила, что следственные мероприятия на месте аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» по выяснению обстоятельств завершены.