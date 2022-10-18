Ни одно оружие не сможет сломить украинский народ, который понимает, за что борется и какому злу противостоит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, наших зенитчиков, других воинов, которые вовлечены в противодействие российским атакам. Каждая сбитая российская ракета и каждый уничтоженный дрон — это спасенная жизнь», — сказал он.

Президент поблагодарил всех, кто привлечен к ликвидации последствий вражеских ударов — спасателей, полицейских, врачей, энергетиков, коммунальщиков, руководителей местного самоуправления, чиновников и представителей бизнеса, который помогает.

Зеленский призвал украинцев помогать местным общинам ликвидировать последствия российских ударов, а также заботиться о своих знакомых и соседях, которые остаются нодни и нуждаются во внимании или помощи.

«Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов — это гарантия украинской победы и поражения террористов. Нет в Иране или где угодно такого оружия, которое может сломить народ, который осознает за что воюет и чего никогда не простит врагу», — добавил он.