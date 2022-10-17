Служба безопасности Украины открыла два уголовных дела по фактам обстрелов Киева утром 17 октября. Об этом 17 октября пресс-служба СБУ сообщила в Telegram.

В СБУ заявили, что одно из дел касается обстрелов жилого дома, а второе – объектов энергетической инфраструктуры Украины. Дела открыты по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

«Устанавливаются все причастные к очередным российским зверствам, проводится комплекс следственно-оперативных действий по привлечению виновных к ответственности», – говорится в сообщении.