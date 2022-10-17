Посольство Италии в Киеве выпустило предупреждение для своих граждан об опасности поездок в Украину и рекомендовало им покинуть ее территорию. Об этом дипведомство сообщило в Twitter в понедельник, 17 октября.

«Соотечественникам, все еще находящимся в стране, настоятельно рекомендуется покинуть страну. Поездки в Украину категорически не рекомендуются», – говорится в сообщении.

Эта рекомендация относится, в частности, к восточной и южной частям Украины в связи с активизацией военных действий в этих районах. В любом случае рекомендуется «крайняя осторожность».