Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству страны начать оказывать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Заявление Шай сделал после публикации газеты The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в том числе иранских баллистических ракет класса «земля-земля» и партии беспилотников.

«Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь [от Израиля], точно так же, как ее оказывают США и страны НАТО», — сказал Шай.

Шай подчеркнул, что «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте. Израиль не предоставлял Украине военной помощи, ограничиваясь отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи пострадавших в результате военных действий украинцам.