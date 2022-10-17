Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся благотворительностью, работает вместе с временным правительством радикального движения «Талибан» в деле борьбы с полиомиелитом в Афганистане.

Об этом американский бизнесмен сообщил в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Гейтс рассказал, что партнеры фонда встречались с талибами в Катаре, однако не стал вдаваться в подробности, охарактеризовав подобные контакты в качестве «очень сложной ситуации», учитывая санкции США против движения. Бизнесмен не дал прямого ответа на вопрос, готов ли он сам провести встречу с представителями «Талибана». «Честно говоря, я не знаю, носит ли эта тема секретный характер. Я бы сделал многое, чтобы помочь кампании по [ликвидации] полиомиелита. Это главный приоритет фонда», — сказал он.

Основатель компании Microsoft анонсировал выделение дополнительно $1,2 млрд на борьбу с полиомиелитом во всем мире. Всего с 2007 года его благотворительный фонд направил $5 млрд на эти цели.