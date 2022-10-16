Израилю следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО, заявил израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай в Twitter.

«Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь от Израиля, точно так же, как ее оказывают США и страны НАТО», — говорится в публикации.

До сих пор государство Израиль не предоставляло Украине военной помощи и ограничивалось отправкой в эту страну гуманитарных грузов, а также оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий.