Продолжаются работы в связи с аварией, произошедшей ночью на территории Гарадагского района вблизи Газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на магистральном водопроводе Кура-Баку, снабжающем питьевой водой город Баку.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Азерсу» Анар Джабраиллы.

Отметим, что прилегающие территории, в том числе автомагистраль Баку-Газах, были затоплены в результате аварии.

Как сообщили ранее АПА в МЧС, минувшей ночью силами министерства были завершены работы по отводу воды из затопленных участков на трассе Баку-Газах.