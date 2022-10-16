Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тыс своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16:10 ориентировочно составили:

личного состава — около 65000 (+300) человек ликвидировано,

танков — 2529 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 5193 (+14) ед,

артиллерийских систем — 1589 (+7) ед,

РСЗО — 365 (+0) ед,

средства ПВО — 186 (+0) ед,

самолетов — 268 (+0) ед,

вертолетов — 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1224 (+14),

крылатые ракеты — 316 (+0),

корабли/катера — 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3959 (+8) ед,

специальная техника — 143 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.