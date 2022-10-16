Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тыс своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16:10 ориентировочно составили:
личного состава — около 65000 (+300) человек ликвидировано,
танков — 2529 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 5193 (+14) ед,
артиллерийских систем — 1589 (+7) ед,
РСЗО — 365 (+0) ед,
средства ПВО — 186 (+0) ед,
самолетов — 268 (+0) ед,
вертолетов — 242 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1224 (+14),
крылатые ракеты — 316 (+0),
корабли/катера — 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 3959 (+8) ед,
специальная техника — 143 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
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