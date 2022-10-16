Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва на шахте в Турции.

«Мы опечалены трагической гибелью людей в результате взрыва на шахте в турецком Бартыне, — говорится в сообщении Блинкена, размещенном на его странице в Twitter. — Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем полного выздоровления пострадавшим».

По данным администрации провинции Бартын, взрыв прогремел вечером 14 октября на глубине 300 метров в угольной шахте. По поручению президента республики Тайипа Эрдогана на место ЧП направились глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез для контроля за ходом спасательной операции. Как информировал Сойлу в субботу, число жертв достигло 40.