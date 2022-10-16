Совет прессы Азербайджана опубликовал некролог в связи со смертью журналиста Шакира Ягубова.

В некрологе говорится:

«Азербайджанская журналистика и в целом интеллектуальная среда понесли тяжелую утрату. Известный журналист, публицист, издатель и переводчик, заслуженный работник культуры республики, обладатель различных престижных премий Шакир Ягубов скончался в возрасте 71 года. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Шакир Ханифа оглу Ягубов родился 25 февраля 1951 года в селе Бала Шахагадж Астаринского района. Окончил с отличием факультет библиографии Бакинского государственного университета, Азербайджанский институт журналистского мастерства. В годы учебы в БГУ тесно сотрудничал с популярными печатными изданиями того времени — газетами “Азербайджанская молодежь”, “Бакинский рабочий”, “Молодежь Азербайджана”, “Бакы” — “Баку”, работал корреспондентом в газете университета. В годы военной службы в бывшей Германской Демократической Республике также не оставил журналистику, регулярно публиковался в русскоязычной армейской газете.

Жизненный путь Ягубова, обладающего многогранным творческим потенциалом, был укоренен в духе безграничной преданности журналистике. Начав свою профессиональную журналистскую деятельность с 1974 года, мастер пера работал на самых разных должностях–от специального корреспондента до главного редактора в газетах «Азербайджанская молодежь», «Коммунист» (ныне «Халг»), «Хаят» (ныне «Азербайджан»), «Сирдаш», «Сехер», «AFFA news», «Панорама». С 2000 года в течение 10 лет работал заведующим редакционно-издательским отделом Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, ответственным редактором научно-практического журнала «Экономика и аудит».

Ш.Ягубов перевел десятки художественных произведений, опубликованных в периодической печати, многочисленных произведений, редактором публицистических книг и более 35 научно-массовых изданий, посвященных аудиту. Сочинения журналиста разных жанров, в том числе связанные со спортом, вошли в отдельные сборники. Его работы — это и серьезный источник знаний, и путеводитель по жизни, и история об отдельных сферах общественно-культурной, общественной жизни. Талант Ш.Ягубова заключается в умении соединить публицистическую мысль с историей, привнести в нее летописность.

Имя Ш.Ягубова-символ требовательности, предприимчивости, принципиальности в нашей журналистике. Множество молодых журналистов, окруженные его заботой, воспользовались его мастерством, усвоили профессию, получили признание и популярность в общественной жизни. В этом смысле имеется достаточно оснований, чтобы охарактеризовать мастера как школу.

Отсутствие Ш.Ягубова очень тяжело сказывается на всех, кто его знает, на родных, близких, коллегах, на бесчисленных друзьях. Совет прессы Азербайджана разделяет горести каждого из них, желает им терпения. Еще раз выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.