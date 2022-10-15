В январе-сентябре этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 988 квартир.

Как сообщает Управление статистики Турции, это на 32 квартиры или на 3,14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в сентябре граждане Азербайджана приобрели в Турции 115 квартир, что на 47 квартир или на 29,01% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.

В сентябре больше всего квартир в Турции приобрели граждане России. В прошлом месяце им было продано 1 196 квартир, а в январе-сентябре – 9 311 квартир.

На втором месте граждане Ирана, купившие в сентябре 592 квартиры, а в январе-сентябре – 6 540 квартир.

На третьем месте граждане Ирака. Они приобрели 433 квартиры в Турции в июле и 5 255 за первые девять месяцев.