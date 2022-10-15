В результате аварии, произошедшей ночью на одном из магистральных водопроводов Кура-Баку, снабжающих город Баку питьевой водой, произошло подтопление прилегающих территорий, в том числе автомагистрали Баку-Газах. На территорию привлечена специальная техника, насосы для отвода воды, аварийные бригады, принимаются необходимые меры., сообщили в ОАО «Азерсу».

МЧС, Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, ОАО «Азерсу» принимают необходимые меры для полного восстановления движения на автомагистрали Баку-Газах.

Авария на магистральном водопроводе не вызвала проблем с обеспечением населения питьевой водой. Подача воды в город осуществляется по 2 магистральным трубопроводам. В настоящее время водоснабжение абонентов осуществляется по другим трубопроводам.