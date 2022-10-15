Новый пакет американской военной помощи Украине, о выделении которого администрация США заявила в пятницу, включает в себя более 200 бронированных внедорожников Humvee, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые системы, артиллерийские снаряды, передает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона..

Как из него следует, в указанный пакет на $725 млн вошли «дополнительные боеприпасы» для HIMARS, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 500 высокоточных артиллерийских снарядов. Кроме того, США передадут украинским военным 5 тыс. противотанковых систем, противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие, другие вооружения, а также медикаменты.

В американском военном ведомстве уточнили, что Вашингтон с января 2021 года суммарно обязался предоставить Киеву вооружений на $18,2 млрд.