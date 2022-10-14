18-летнюю принцессу Нидерландов Амалию власти страны вынуждены были выселить из студенческого общежития обратно во дворец. Королевская служба безопасности выявила угрозу похищения наследницы престола. Об этом сообщает Mirror.

В прошлом месяце несколько голландских СМИ сообщили, что принцессе, которая сейчас учится в Амстердамском университете, усилили охрану из-за опасений, что преступные группировки могут напасть на нее или похитить, пишет издание.

«Она едва может выйти из дома», — цитирует издание королеву Нидерландов Максиму во время ее недавнего государственного визита в Швецию со своим мужем королем Виллемом-Александром.

Король и королева решили вернуть принцессу назад во дворец, так как жить обычной студенческой жизнью у нее не получится, пишет издание.

Полиция Нидерландов и секретная служба страны не комментируют ситуацию. Но то, что угроза существует, косвенно подтвердил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Это ужасная новость, в первую очередь для нее», — цитирует Рютте издание. «Все участники делают все возможное, чтобы убедиться, что она в безопасности».