В Армении есть опасения, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может оставить регион или уже его оставила, но Еревану об этом не сообщают.

Об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, добавив, что пытался прояснить этот и другие вопросы во время визита в Москву, передает Sputnik Армения.

Симонян сообщил, что армянская сторона на переговорах в РФ представила данные об обстановке, а также свои ожидания в контексте возникшей ситуации.

«Я пытался понять, на самом ли деле Россия правильно воспринимает происходящие в регионе и готовится ли предпринять шаги. Вопрос по Карабаху обсуждали в региональном контексте», – отметил спикер парламента Армении.

По словам Симоняна, российская сторона заверила, что намерена активизироваться на региональном треке. В то же время, как отметил парламентарий, пока неизвестно, когда это произойдет.

По его словам, на встречах акцентировали внимание на том, что он выступил с критикой в адрес ОДКБ.

«В России говорили, что я критиковал ОДКБ. Я ответил, да, потому что мы ждем от ОДКБ более решительных действий. Тут говорят о выходе Армении из состава ОДКБ. Мы же хотим понять: может, это ОДКБ планирует или уже вышло из региона, а нам просто не говорят?» – сказал спикер парламента РА.

По словам Симоняна, Армения не против того, чтобы представители РФ и ОДКБ проводили мониторинг ситуации на границе с Азербайджаном.