Французская дипломатия не спешит давать пояснения по поводу недавних скандальных заявлений своего президента Эммануэля Макрона. Молчит МИД, молчит посольство Франции в Азербайджане.

Нет ни «уравновешивающих» разъяснений, ни заявлений, ни вообще каких бы то ни было попыток объяснить, что происходит. И это молчание тоже может оказаться нешуточной дипломатической «бомбой». В самом деле, дипломаты, министры, даже президенты — тоже люди, у которых может «поскользнуться язык». В мировой дипломатии существует множество способов «погасить скандал», послать сигнал, что посла, министра и даже президента «не так поняли», «вырвали из контекста» и вообще ориентироваться надо на другие заявления и интервью. Но ничего подобного не происходит. Зато посольство Франции в Армении тиражирует скандальное решение городского совета Парижа: градоначальники осудили «агрессию Азербайджана против Армении» и призвал правительство Франции аж к санкциям против Азербайджана. Судя по всему, у мэра Парижа мадам Анн Идальго остались такие приятные воспоминания от поездки в Армению, что она теперь всеми силами пытается «заработать очки» на еще один вояж.

А если серьезно, то молчание французской дипломатии, которая не спешит ни открещиваться от решения городского совета Парижа, ни «разъяснять» заявления Макрона, может оказаться нешуточной «дипломатической бомбой». Выражение «поставить на счётчик» взято как бы не из дипломатической лексики. Но сегодня Макрон «поставил на счетчик» прежде всего собственную страну. Причем не только и не столько на азербайджанском треке.

Конечно, у любой страны свои приоритеты и ориентиры, которые с кем-то могут не совпасть. Но никто не отменял в политике, особенно на президентском уровне, во-первых, необходимости уважать собственную подпись под документами. Во-вторых, профессионализма. А в-третьих, ответственности.

А теперь еще раз по пунктам. Господин Макрон умудрился, к примеру, заявить: «Два года назад была война в Нагорном Карабахе, который является международно непризнанной и спорной территорией, но Армения была в Карабахе, потому что Карабах находится в сердце этой страны. Азербайджан начал ужасную войну с многочисленными жертвами и жестокими сценами и оккупировал эту территорию». Для начала, оккупантом была и остаётся Армения (по крайней мере до освобождения захваченных сел в Газахе и Нахчыване). Далее, как уже напомнили азербайджанские эксперты, такого термина, как «международно непризнанная территория», не существует вообще. Более того, Франция признавала Азербайджан в границах, включающих Карабах, голосовала за четыре «карабахские» резолюции еще в девяностые годы и подписывала с Азербайджаном совместные документы, где тоже декларировала уважение территориальной целостности. Не станем гадать, Макрон об этом не знал, на самом деле забыл или «забыл» ради армянских голосов. Просто этот его спич прочитают и в других столицах. Где из этих милых особенностей французской дипломатии вообще и той лёгкости, с которой эта страна забывает о признанных границах и собственной подписи под документами, тоже сделают свои выводы, в том числе в таком деликатном вопросе, как надёжность Парижа как партнёра.

Или еще один его пассаж: «Армян мы не бросим. Франция не покупает азербайджанский газ, договора нет. Конечно, несколько европейских стран имеют газовые контракты. Что касается Франции и голоса Европы, глядя прямо вам в глаза и перед всеми нашими соотечественниками, я должен сказать, что наши ценности и наши принципы нельзя купить ни за газ, ни за нефть». Не будем устраивать президенту Франции экзамен, насколько он в курсе работы в Азербайджане французской Total. Просто это его заявление прочитают в столицах Восточной Европы. Где азербайджанский газ — это «спасательный круг» на фоне энергетического шантажа Кремля. И где прекрасно помнят, с каким пренебрежением относились к Восточной Европе прежние французские лидеры, и прежде всего Жак Ширак. И займутся поисками ответа на вопрос: что происходит? Макрон решил заручиться голосами армян за счёт «какой-то там Восточной Европы»? Или Франция играет в российскую игру, подрывая поставки азербайджанского газа в Европу?

И чем дольше французская дипломатия будет молчать, набрав в рот армянского бренди, тем тяжелее окажется цена этой затянувшейся паузы.

Нурани, обозреватель