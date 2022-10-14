«В 2023-2024 году село Хыналыг может быть включено в Список мирового наследия ЮНЕСКО».

Об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, передает АПА.

Он отметил, что сейчас в селе проводятся восстановительные работы:

«В этом году планируется отреставрировать 11 домов. Для этого из Ирана приглашены специалисты. Восстановление этих домов завершится до конца текущего года».

Фуад Нагиев также добавил, что по требованию ЮНЕСКО в селе будут проведены линии воды и канализационные линии.