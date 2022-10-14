Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что упоминание о том, что «Карабах не должен быть в составе Азербайджана», не нужно включать в будущий мирный договор с Баку.

Журналист попросил спикера армянского парламента прокомментировать заявления сепаратистов о том, что в будущем мирном договоре между Ереваном и Баку должен быть пункт, согласно которому «Карабах не должен быть в составе Азербайджана».

«Я не думаю, что в возможном мирном договоре, который подпишут Армения и Азербайджан должно быть такое упоминание. Это может вызвать зеркальное требование. Указание территорий только усложнит и, возможно, превратит в ничто возможный мирный договор», — сказал Симонян и принялся утверждать, что «Армения никогда не имела территориальных претензий» к Азербайджану.