Директор розничного направления бизнеса SOCAR Energy Ukraine, дочерней компании Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, Игорь Орлов рассказал о том, как Азербайджан помогал Украине с топливом во время жесткого кризиса апреля-мая.

«Компания SOCAR, как и страна Азербайджан в целом, много и системно помогает Украине пережить сложные времена. Мы помогли аграрному сектору, обеспечили бесперебойную поставку горючего компаниям во время посевной. С самого начала заправляли спецтранспорт – машины ГСЧС и скорой помощи, и сейчас продолжаем это делать. За 7 месяцев мы предоставили уже более 250 тыс. литров горючего», — сказал Орлов в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Также мы предоставили горючее для участников «Ультрамарафона благодарности». Владимир Сковородка – спасатель ГСЧС Украины – в рамках этой акции пробежал 800 км марафон от Киева до Варшавы. По всему маршруту Владимир останавливался для отдыха на АЗК, где мы заправляли сопровождение марафонца», — отметил он.

Как рассказывает Орлов, благотворительный фонд «SOCAR Благо» вместе с фондом «Твоя опора» положил начало проекту «HELP UKRAINE!». Его цель – медицинская и гуманитарная помощь детям, мирным жителям и раненым украинцам:

«Мы закупаем и передаем необходимые лекарства, специальное детское питание для детей с особыми потребностями в больницы (Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова и больницы Запорожья и Харькова – лекарства, Киевская больница № 2 – питание). Мы передавали гуманитарную помощь (продукты и напитки) медикам Черниговщины.

В международный День детей поддержали инициативу первой леди – в честь памяти погибших маленьких украинцев. На территории Софии Киевской участники акции подвесили на дереве колокольчики, символизирующие голоса детей, которых больше нет с нами. Запустили акцию «Спасибо смелым» – каждый желающий теперь может угостить парамедика или сотрудника ГСЧС напитком или блюдом у нас на АЗК. Достаточно только приобрести что-то по вашему выбору и подвесить чек на «Доску благодарностей». Да, и еще мы одними из первых присоединились к проекту восстановления города Ирпень. С мэром города были достигнуты договоренности, и наша компания в рамках проекта «SOCAR. Украина. Вместе» приняла участие в восстановлении разрушенной кровли Ирпенской школы №12 имени Зарифы Алиевой, а также замене окон и дверей. Кроме того, был проведен ряд работ по благоустройству парка Дружбы имени Зарифы Алиевой».