В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар, двое человек отравились дымом.

Данную информацию приводит Министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

В 9-этажном жилом доме в Гарадагском районе Баку на площади 20 кв. метров сгорели бытовые отходы и неиспользуемые предметы быта, хранимые на площадке 8-го этажа. В результате пожара два человека были доставлены в больницу с диагнозом отравление дымом, 12 жильцов дома (включая 4 детей) были эвакуированы. Квартиры удалось защитить от огня.

Пожар был потушен.