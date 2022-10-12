За первые 8 месяцев текущего года экономический рост составил 13,9%, но, несмотря на это, население Армении продолжает беднеть.
Об этом заявил глава офиса по экономическим вопросам АРФ Дашнакцутюн Сурен Парсян, слова которого приводит news.am.
За первые 8 месяцев текущего года экономический рост составил 13,9%, но, несмотря на это, население Армении продолжает беднеть.
Об этом заявил глава офиса по экономическим вопросам АРФ Дашнакцутюн Сурен Парсян, слова которого приводит news.am.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий