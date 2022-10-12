Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке с Турцией по истребителям F-16, ожидаются аналогичные действия и от палаты представителей, сообщает турецкая газета Yeni Safak.
«Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции самолетов F-16, были удалены из сенатской версии законопроекта. После того, как сенат завершит работу над законопроектом, он будет преобразован в совместный текст с версией палаты представителей и отправлен президенту США Джо Байдену для утверждения», – пишет издание.
Пка ситуация опасная , амприканцы нуждаются в базе Инджирлик, но греки в это время получат F35. Так что не надо обольщаться . Американцы как и руzzкие всегда были и будут первыми врагами турецкой нации. Даже больше ,чем армяне с греками.