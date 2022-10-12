Российская Федерация в войне против Украины потеряла уже более 63 тысяч военнослужащих, по подсчетам Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:
личного состава — около 63 380 (+270) человек ликвидировано,
танков — 2505 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 5181 (+19) ед,
артиллерийских систем — 1507 (+11) ед,
РСЗО — 355 (+2) ед,
средства ПВО — 182 (+1) ед,
самолетов — 268 (+0) ед,
вертолетов — 235 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1129 (+15),
крылатые ракеты — 315 (+20),
корабли / катера — 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 3927 (+11) ед,
специальная техника — 136 (+0).
Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Их там нет Там воюют архахско донбахские формирования .🤣🤣🤣