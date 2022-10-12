Российская Федерация в войне против Украины потеряла уже более 63 тысяч военнослужащих, по подсчетам Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

личного состава — около 63 380 (+270) человек ликвидировано,

танков — 2505 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 5181 (+19) ед,

артиллерийских систем — 1507 (+11) ед,

РСЗО — 355 (+2) ед,

средства ПВО — 182 (+1) ед,

самолетов — 268 (+0) ед,

вертолетов — 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1129 (+15),

крылатые ракеты — 315 (+20),

корабли / катера — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3927 (+11) ед,

специальная техника — 136 (+0).

Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.